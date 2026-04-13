108円ってマジ？！【シャトレーゼ】沼落ち注意！「クリームたっぷりスイーツ」

【シャトレーゼ】では、リーズナブルな価格でしっかり満足できそうな「クリームたっぷりスイーツ」を販売中。定番から旬のフルーツをあわせた限定商品まで、いろいろなスイーツがあるのでお気に入りを見つけてみて。

こだわりの定番スイーツ

「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。中のクリームはダブル仕様になっていて、@hifumi4さんによると「滑らか濃いカスタード」と「とろける甘い生クリーム」が入っているそう。公式サイトによると、カスタードは「バニラの芳醇な風味」、生クリームは「北海道産の乳味あふれる」味わいがポイント。どこを食べてもダブルクリームのおいしさを感じられそうです。

クリーム好きも大満足

「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を割ると、こんなにたくさんのクリームが入っています。@hifumi4さんいわく「カスタードは甘濃」「生クリームは甘爽」で「安定感」のあるおいしさだそう。口どけのいいシュー皮が、クリームのおいしさをさらに引き立ててくれます。価格は驚きの\108（税込）。ぜひ試してみて。

今だけのおいしさ

「大きな苺のふんわりロールショコラ」は、シャトレーゼマニアの@mame48goさんによると「ふんわり & しっとり食感のココアスポンジ」にショコラクリームといちごを合わせた季節限定商品。ショコラクリームには北海道産純生クリームが使われています。個包装なので、手土産や差し入れにもぴったりです。

定番との食べ比べも◎

@mame48goさんいわく、ココアスポンジは「軽やかな甘さでやさしい味わい」、ショコラクリームは「ミルキーでコクのある」タイプだそう。さらに「しっかりとした酸味」のいちごがアクセントになって、最後まで飽きることなくおいしく食べられそう。販売価格は\226（税込）です。定番商品の「うみたて卵のふんわり厚切りロール」にも、たっぷりのホイップクリーム・カスタードクリームが入っているので食べ比べてみてはいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A