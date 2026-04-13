ロックバンド・KISSのポール・スタンレーとジーン・シモンズの息子が、初ツアーを発表した。幼なじみのエヴァン・スタンレーとニック・シモンズはスタンレー・シモンズという名のバンドを結成。初ツアーを行うことが決定した。



【写真】パパと似てるか分かりづらい 幼なじみのエヴァン・スタンレーとニック・シモンズ

5月にカリフォルニア州で4公演を行うことをインスタグラムで告知。「スタンレー・シモンズの初ライブが遂に実現」とつづっている。



2人は2025年にシングル「Body Down」でデビュー。3月にはセカンドシングルとなる「Dancing While The World Is Ending」を発表していた。



そんな2人について、エヴァンの父ポールは「ニックとエヴァンは生まれたときからの知り合いのようなものだけど、本当に仲良くなったのは去年。「一緒に歌うか、作曲をやろう」って言って以来なんだ」と説明し、2人が制作しているアルバムの出来を称賛していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）