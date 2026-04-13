鎌田大地、グラスナー監督の去就に注目

イングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地は現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナ戦に先発出場した。

1アシストを含む2得点に絡む活躍を見せ、チームの3-0勝利に大きく貢献したなか、英サッカー専門サイト「Football Insider」は「フィオレンティーナ戦での鎌田大地の活躍は、ニューカッスルがオリバー・グラスナーを引き抜くためのさらなる動機となった」と、指揮官の去就とともに鎌田の移籍の可能性を報じている。

セルハースト・パークで行われた一戦で、鎌田は持ち前の技術と戦術眼を遺憾なく発揮した。前半から攻撃のタクトを振るうと、チームの得点シーンに次々と関与。精度の高いパスでチャンスを演出し、後半にはイスマイラ・サールへの完璧なクロスで追加点をアシストした。終了間際までプレーした29歳の日本人MFに対し、現地メディアは「ファンタスティックだった」と手放しで称賛を送っている。

この活躍を受け、同メディアは「鎌田大地のパフォーマンスは、彼がグラスナーの男である理由を改めて物語っている」と指摘している。2021年にフランクフルトで出会った鎌田とグラスナー監督の絆は深く、指揮官が新天地を求める際には鎌田も行動を共にする可能性が高いとされている。現在のパレスでの活躍も「彼を誰よりも活用する方法を知っている監督」の存在が大きいと分析されている。

ニューカッスルではエディ・ハウ監督の進退が取り沙汰されており、後任候補としてグラスナー監督の名前が浮上している。「ハウが解任された場合、グラスナーは後任候補の本命の一人であり、必然的に鎌田を連れてくることになるだろう」と予測。鎌田の技術的な能力と試合への理解度は、どのような役割もこなせる汎用性を持っており、「鎌田が今夏フリーで退団する際、ニューカッスルの獲得リストに入るべきだ」と強く提言している。

パレスにとっては鎌田の離脱は大きな痛手となるが、同メディアは「パレスの損失はニューカッスルの利益になる可能性がある」と言及。ブルーノ・ギマランイスやサンドロ・トナーリといった選手を擁するニューカッスルのなかでも、より攻撃的なポジションで鎌田がフィットする可能性に触れている。「最高の方法で彼を起用できる監督がいれば、ニューカッスルが失敗することはない」と、移籍実現への期待を綴った。（FOOTBALL ZONE編集部）