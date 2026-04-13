◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節 川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）

東の首位に立つ鹿島は後半戦初陣を白星で飾り、勝ち点３を積み上げた。得点者は鈴木優磨（ＰＫ）、レオセアラ（←鈴木優磨）。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】スコアレスで迎えたハーフタイムに微調整し、後半の２得点で強さ証明の勝ち点３。リーグ戦の無敗（９０分）記録は２５試合に到達

ＧＫ早川友基【６・５】股を抜かれたかと思ったら、後ろから腕を回して止めてしまうキャプテン翼の世界観的神業セーブ。もしかして…今月も？

ＤＦ濃野公人【６・５】手練れのマルシーニョの前に防波堤を築く。素晴らしい守備対応を続々と

ＤＦ植田直通【５・５】珍しくピリッとせず、らしくない対応がいくつか。それでも要所を締めて無失点

ＤＦキムテヒョン【６・０】パスを引っかけたり、前に出た後に敗走となる場面もあったが、やはり保持時はいろいろとスムーズ

ＤＦ溝口修平【５・５】何か悪いプレーをしたわけではなかったが、特にいいプレーを見せたわけでもなく。この壁を越えられるか否か。正念場

ＭＦ三竿健斗【７・０】「高速カウンターから三竿がＰＫを獲得」の字面、１年前なら絵を描けなかった。自陣はもちろん、敵陣でも輝けるボランチとして君臨。ＭＯＭ

ＭＦ樋口雄太【６・０】強引に前を向こうとする姿勢は、まさに求められていたもの。強気な選択肢がリズムをもたらした

ＭＦ松村優太【５・５】決勝点には絡んだが、持ち味を発揮できた場面は限定的。受けてからというより、受け方の部分に伸び代

ＦＷ鈴木優磨【６・５】はっきり言って、全く良くない日だったと思う。それでいて１ゴール１アシストはもう、さすがの一言

ＦＷレオセアラ【６・５】価値あるダメ押し点。１００人中９９人が「ＤＦが触る」と思うだろう場面で、触らない可能性に賭けて落下地点でシュートモーションに入り、見事に打ち抜く

ＦＷ田川亨介【６・５】真骨頂「迫力」で前線を牽引。松村との速攻劇でＰＫゲットに貢献

ＤＦ安西幸輝【６・５】後半開始時ＩＮ。閉塞感打破要員として投入され、立ち位置と気遣いで無事、打破

ＭＦ林晴己【６・０】後半２５分ＩＮ。献身的な上下動。チャヴリッチ先輩にＣＫキッカーを譲ったら遅延行為で警告。あれは不憫…

ＦＷチャヴリッチ【６・０】後半２５分ＩＮ。フォア・ザ・チームに徹したプレー。ただ、もう少しエゴというか、異分子感を出してもいい

ＭＦ知念慶【６・０】後半３６分ＩＮ。ＩＮと同時にチームの戦闘力もアップ

ＦＷ師岡柊生【プライスレス】後半４７分ＩＮ。アキレス腱断裂を乗り越え、約１年ぶりに帰還。「幸輝くんだったり、郁万だったり、仲間がいたからここまで来れたと思っています」と笑顔でコメント

須谷雄三主審【６・０】変に選手に擦り寄らない、毅然とした振る舞いができるレフェリーとして好印象。これからが楽しみ

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）