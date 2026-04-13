馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はデンコウアンジュが勝った２０１９年の福島牝馬Ｓを取り上げる。２歳時以来、牝馬では異例の３年半ぶりのタイトルだった。

とても６歳牝馬とは思えない。デンコウアンジュは大外から荒々しく突き抜けた。道中は後方３番手を追走。前半１０００メートルが６２秒２の超スローペースでも、デビュー３５年目の柴田善は焦らなかった。「しまいにいい脚を使うと思っていた。今日は予想以上にキレましたね。すごかった」。直線では内の馬群を一気に飲み込んでからも、加速が全く止まらない。２着に２馬身半差。完勝だった。

人馬ともに忘れかけていた感覚を取り戻した。デンコウアンジュにとっては２歳時のアルテミス以来、実に３年半ぶりの重賞タイトル。そもそも、勝つこと自体がその時以来だった。「責任を感じながら乗っていました。今日は本当に馬がよく頑張ってくれた」。そう振り返る柴田善にとっても２０１６年の東京スポーツ杯２歳Ｓ（ブレスジャーニー）以来、２年半ぶりの重賞タイトルだった。

「今日くらい落ち着いて、折り合いがつけば、東京でも３２秒台の脚を使える馬。ひょっとするかも」と５２歳のベテランが期待したヴィクトリアマイルは１２着に敗れたが、翌２０２０年には７歳で愛知杯を制覇した。

２０２１年に現役を引退したが、牝馬にしては６年にもわたる競走生活は極めて異例。地道に歩んできた道のりは多くのファンに愛されてきた。