現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が１２日放送の日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にスタジオ生出演。フィギュア仲間らとのプライベートな引退パーティーの裏側を明かした。

３月の世界選手権で有終の美を飾った坂本さん。大会終了後に行われるバンケット（出場選手ら参加のパーティー）が終わった後に部屋に集まろうと話していたという。しかし、待てど誰も坂本さんの部屋に誰も訪れず「１人でビール飲んでました」とぶっちゃけた。

それでもその後に女子仲間が迎えに来て連れて行かれた先の部屋は坂本さんのために飾り付けられ、鍵山優真ら男子選手も合わせて総勢１０人が待ち受けていたそう。「食べ物もいっぱいおいてあって、みんなで『かおちゃん、おつかれ〜』みたいなサプライズでした」と明かした。

しかしＭＣの上田晋也は「失礼ですけど坂本さんたちのパーティー、すっげーうるさそうですよねぇ」とひとこと。坂本さんは「もう本当、近所迷惑でした」と認め、スタジオを大爆笑させた。これに「他の部屋から苦情は来なかった！？」と上田。坂本さんは「ぎりぎり来なかった」と笑った。