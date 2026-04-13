瀬尾公治の最新作『あの島の海音荘』1巻特典は？ 前作『女神のカフェテラス』その後を描くカード
漫画家・瀬尾公治の最新作『あの島の海音荘』コミックス第1巻が４月１６日に発売されることが決定した。初版限定封入特典は、前作『女神のカフェテラス』のその後を描く”隼と紅葉の、思い出の朝霧島デート”イラストカード付きとなっている。
【画像】気になる！『女神のカフェテラス』その後”隼と紅葉のデート”イラストカード
他にも全国の対象店舗での購入にイラストカード（全2種・1冊につきランダムで1枚）の特典がある。
■『あの島の海音荘』あらすじ
海！古民家暮らし！宝探し！そして、恋──。みんなが一度は夢見た、究極の離島スローライフラブコメ!! 離島･朝霧島にやってきた、フリーターの一馬。叔母が経営する古民家喫茶＋女性専用民泊「海音荘」で住み込みのアルバイトを始めることに！酒造りに挑むミステリアス女子･伊織やエッチなキャバ嬢･凛子など、海音荘の住人はクセだらけの美女たち。そんな住人の１人・女子高生の夕凪と、とある約束をしたことで一馬の朝霧島ライフはワクワク度がMAXに──!!
【画像】気になる！『女神のカフェテラス』その後”隼と紅葉のデート”イラストカード
他にも全国の対象店舗での購入にイラストカード（全2種・1冊につきランダムで1枚）の特典がある。
■『あの島の海音荘』あらすじ
海！古民家暮らし！宝探し！そして、恋──。みんなが一度は夢見た、究極の離島スローライフラブコメ!! 離島･朝霧島にやってきた、フリーターの一馬。叔母が経営する古民家喫茶＋女性専用民泊「海音荘」で住み込みのアルバイトを始めることに！酒造りに挑むミステリアス女子･伊織やエッチなキャバ嬢･凛子など、海音荘の住人はクセだらけの美女たち。そんな住人の１人・女子高生の夕凪と、とある約束をしたことで一馬の朝霧島ライフはワクワク度がMAXに──!!
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