BOYNEXTDOOR、“弟ムーブ”対決に決着 LEEHANの“行動”に志尊淳がメロメロ「かわいい、かわいい」【BOYNEXTDOOR トモダチベース】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第1回が11日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
ゲストに俳優・志尊淳を迎えた初回では、BOYNEXTDOORのメンバーによる“弟ムーブ対決”や、韓国版「だるまさんが転んだ」で一緒に遊び、志尊と“トモダチ”になった。
配信中のHulu特別版では、本編に収められなかった場面を放出。“弟ムーブ対決”を勝ち残ったTAESANとLEEHANによる決勝戦の模様も届ける。対決後、志尊が「かわいい、かわいい」とメロメロになっていたLEEHANの“行動”も見どころとなる。
収録後、LEEHANは「志尊淳さんと今回一緒に撮影できたことが本当に意義深かったです」とコメント。JAEHYUNは「志尊淳さんと長い時間お話できて、不思議で楽しかったです。韓国文化に関心をお持ちなので、とてもありがたくうれしかったです」と充実感をにじませた。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
ゲストに俳優・志尊淳を迎えた初回では、BOYNEXTDOORのメンバーによる“弟ムーブ対決”や、韓国版「だるまさんが転んだ」で一緒に遊び、志尊と“トモダチ”になった。
配信中のHulu特別版では、本編に収められなかった場面を放出。“弟ムーブ対決”を勝ち残ったTAESANとLEEHANによる決勝戦の模様も届ける。対決後、志尊が「かわいい、かわいい」とメロメロになっていたLEEHANの“行動”も見どころとなる。
収録後、LEEHANは「志尊淳さんと今回一緒に撮影できたことが本当に意義深かったです」とコメント。JAEHYUNは「志尊淳さんと長い時間お話できて、不思議で楽しかったです。韓国文化に関心をお持ちなので、とてもありがたくうれしかったです」と充実感をにじませた。