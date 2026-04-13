タレントの峯岸みなみが、愛知県・岡崎市に建てたマイホームにおいて、最もこだわり抜いたという「リビングの壁」について明かした。

【映像】峯岸みなみのこだわりのリビングの壁

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、視聴者から寄せられた「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに対し、「まさに数ヶ月前、リアルタイムで揉めていた」と告白。特に、リビングの印象を左右するメインの壁材について、夫である東海オンエア・てつやと激しい意見の相違があったという。

峯岸は「やっぱりリビングの顔になる場所だから」と、テレビの裏にくる壁に、アクセントクロスとして明るく温かみのある白系の石壁を希望。対して夫のてつやは、成功した男を象徴するような「モードでシックな黒」を主張し、一歩も譲らない状況が続いた。最終的に峯岸は、「ここに住んで、この壁を見るたびに『譲ってもらったな』って私が毎日ご機嫌でいられるのと引き換えにどう？」という、妻の笑顔を担保にした究極の交渉を敢行。この熱意に夫が折れる形で、自身の希望を勝ち取ったという。

その場にいたハウスメーカーのスタッフからは、夫の譲歩に対して「これぞ愛の形だ！」と大拍手が巻き起こったというエピソードを披露。峯岸は「大きな面積を占める場所だからこそ、そこを譲ってもらえたことでトータルの満足度が上がった」と、家の中心となる空間への強いこだわりを語った。

MCとして共演する滝沢眞規子は「楽しみ！行くから！」と興味津々。近藤千尋も「お祝いかついで、新幹線で行く！」とノリノリだった。