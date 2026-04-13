“エビ中”18歳・風見和香、1st写真集発売 成長した女性としての魅力も収めた1冊に【コメント全文】
アイドルグループ・私立恵比寿中学の風見和香（18）による、1st写真集『和（な）ぐころ』（宝島社）が、6月12日に発売されることが決定した。
【先行カット】待望の1st写真集でさまざまな表情を見せる風見和香
TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた風見。そのしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた。18歳の彼女がふとした瞬間に見せる、大人びた表情。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出した1冊となっている。
世界が注目するスノーリゾート「蔵王温泉スキー場」を舞台に、幻想的な雪原での撮影を敢行。真っ白な世界に佇む凜とした姿は、まさに「透明感が溢れ出す」ような美しさ。スキーを楽しむアクティブなカットから温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで、冬の記憶を鮮やかに、そして優しく切り取っている。
蔵王とは一転、太陽の光が降り注ぐ下田の海では、カヤックにも挑戦。一歩大人の女性へと歩み始めた彼女の、清らかでエネルギッシュな姿を収めた。光をまとって微笑む「ののかまる」の姿は、見る者すべてを魅了し、思わずため息が漏れてしまうほど洗練された輝きに満ちています。
▼風見和香コメント
ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！
【先行カット】待望の1st写真集でさまざまな表情を見せる風見和香
TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた風見。そのしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた。18歳の彼女がふとした瞬間に見せる、大人びた表情。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出した1冊となっている。
蔵王とは一転、太陽の光が降り注ぐ下田の海では、カヤックにも挑戦。一歩大人の女性へと歩み始めた彼女の、清らかでエネルギッシュな姿を収めた。光をまとって微笑む「ののかまる」の姿は、見る者すべてを魅了し、思わずため息が漏れてしまうほど洗練された輝きに満ちています。
▼風見和香コメント
ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！