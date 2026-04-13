timelesz篠塚大輝、人生初のエステ体験「学割と初回限定割引を利用」 『MAQUIA』初の単独表紙
8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、22日発売の美容誌『MAQUIA』（集英社刊）6月号の増刊（Special Edition）表紙に登場する。篠塚は同誌の単独表紙に初採用され、自身が考える「かっこいいの美学」や、メンバーひとりひとりの「可愛いところ分析」まで、“しのらしさ”感じる8ページの中面インタビューにも応じている。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
アイドル歴は1年3ヶ月。その真っすぐな心と圧倒的な努力、そして生まれ持った“愛され力”で活躍の幅を広げ続けるtimeleszの篠塚は、デビュー直後だった2025年7月号のtimeleszのメンバーと表紙に登場。今回のソロ表紙ではぐっと色っぽく、時にチャーミング、そしてとびきりカッコいいビジュアルを堪能することができる。
インタビューでは「美への探究心」について深掘り。「この世界に飛び込む前は、自分の体型を気にしたことがありませんでした」という篠塚が、人生初のダイエットをスタートさせたそう。「ダイエットの知識がゼロの僕の情報源は主に原（嘉孝）さんとAI。（中略）今はまだ試行錯誤の段階ですが、日々、色々とご指導いただきながら学んでおります」「“人生初”といえば、先日、エステ的なものも経験しました。（中略）美容サロンの検索サイトで調べて、普通に予約。大学生が使える学割と初回限定割引を利用して」と語っている。
謙虚な姿勢で美を磨き続ける、篠塚らしいエピソードをたっぷり披露。また、「かわいい」と言われることについての分析にも、篠塚らしさがあふれる。「最初はなんで自分が“可愛い”と言われるのか理解できなくて……。僕調べたんですよ。（中略）男性アイドルの皆さんを参考に、縦軸と横軸で構成されるマトリックス形式のポジショニングマップで分析したら、自分はどの位置にハマるのだろうかと」。その“分析結果”、さらにはメンバーひとりひとりの「かわいいところ」についてたっぷり話している。
さらに「僕はいろんな自分に出会いました。この先もいろんな自分に出会いたいですし、自分がどういう人間なのか知っていきたい。ただ、根幹にある『自分らしさ』は大切に、そこだけは変えずに進んでいけらと思っています」と前を向きに語っている。
このほか、6月号の大特集は『大人こそ「＋可愛い」で見違える！』。大人になっても上手に、気恥ずかしさを感じることなく、オシャレに「可愛い」を楽しむ方法を届ける。注目は、小嶋陽菜に学ぶ『小嶋陽菜の「大人可愛い」大解剖』。大人かわいいメイクテクはもちろん、かわいらしい空気感の秘密に迫る。「可愛いは似合わない」と思ってしまうに人は、『イガリシノブpresents 大人も“遠慮なく”可愛くなる方法』も。半期に一度の大特集『マキアプリュス』では、ますます輝きを増すMEGUMIが登場。『大人のイケてるボディケア』も見どころとなる。
（篠塚のコメントは同誌6月号インタビューから一部抜粋）
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
アイドル歴は1年3ヶ月。その真っすぐな心と圧倒的な努力、そして生まれ持った“愛され力”で活躍の幅を広げ続けるtimeleszの篠塚は、デビュー直後だった2025年7月号のtimeleszのメンバーと表紙に登場。今回のソロ表紙ではぐっと色っぽく、時にチャーミング、そしてとびきりカッコいいビジュアルを堪能することができる。
謙虚な姿勢で美を磨き続ける、篠塚らしいエピソードをたっぷり披露。また、「かわいい」と言われることについての分析にも、篠塚らしさがあふれる。「最初はなんで自分が“可愛い”と言われるのか理解できなくて……。僕調べたんですよ。（中略）男性アイドルの皆さんを参考に、縦軸と横軸で構成されるマトリックス形式のポジショニングマップで分析したら、自分はどの位置にハマるのだろうかと」。その“分析結果”、さらにはメンバーひとりひとりの「かわいいところ」についてたっぷり話している。
さらに「僕はいろんな自分に出会いました。この先もいろんな自分に出会いたいですし、自分がどういう人間なのか知っていきたい。ただ、根幹にある『自分らしさ』は大切に、そこだけは変えずに進んでいけらと思っています」と前を向きに語っている。
このほか、6月号の大特集は『大人こそ「＋可愛い」で見違える！』。大人になっても上手に、気恥ずかしさを感じることなく、オシャレに「可愛い」を楽しむ方法を届ける。注目は、小嶋陽菜に学ぶ『小嶋陽菜の「大人可愛い」大解剖』。大人かわいいメイクテクはもちろん、かわいらしい空気感の秘密に迫る。「可愛いは似合わない」と思ってしまうに人は、『イガリシノブpresents 大人も“遠慮なく”可愛くなる方法』も。半期に一度の大特集『マキアプリュス』では、ますます輝きを増すMEGUMIが登場。『大人のイケてるボディケア』も見どころとなる。
（篠塚のコメントは同誌6月号インタビューから一部抜粋）