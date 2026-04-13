『ガンバレ！中村くん!!』スケッチで広瀬を目に焼き付ける…第3話あらすじ＆先行カット公開 追加キャストに武内駿輔
テレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』（毎週水曜 深0：30）の第3話「もしかして？これは恋!?」が15日に放送される。これに先立ち、あらすじと先行カットが後期された。体育教師・仁王馨役は武内駿輔が演じる。
【画像】強面すぎる！『ガンバレ！中村くん!!』新たに登場する仁王馨
第3話は、美術の授業でスケッチ。まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。じっくり観察することが許された空間で、まつ毛から唇まで目に焼き付けるのだった。
「広瀬のデッサンなら誰にも負けない」。意気揚々と鼻を鳴らしていると、隣の川村ひふみのスケッチが目に飛び込んでくる。
本作は、春泥氏による王道BLコメディ漫画が原作。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博している。
【画像】強面すぎる！『ガンバレ！中村くん!!』新たに登場する仁王馨
第3話は、美術の授業でスケッチ。まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。じっくり観察することが許された空間で、まつ毛から唇まで目に焼き付けるのだった。
「広瀬のデッサンなら誰にも負けない」。意気揚々と鼻を鳴らしていると、隣の川村ひふみのスケッチが目に飛び込んでくる。
本作は、春泥氏による王道BLコメディ漫画が原作。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博している。
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