テレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』第3話場面カット（C）Nakamura-kun!! Animation Project

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　テレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』（毎週水曜　深0：30）の第3話「もしかして？これは恋!?」が15日に放送される。これに先立ち、あらすじと先行カットが後期された。体育教師・仁王馨役は武内駿輔が演じる。

【画像】強面すぎる！『ガンバレ！中村くん!!』新たに登場する仁王馨

　第3話は、美術の授業でスケッチ。まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。じっくり観察することが許された空間で、まつ毛から唇まで目に焼き付けるのだった。

　「広瀬のデッサンなら誰にも負けない」。意気揚々と鼻を鳴らしていると、隣の川村ひふみのスケッチが目に飛び込んでくる。

　本作は、春泥氏による王道BLコメディ漫画が原作。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博している。