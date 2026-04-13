【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】長谷川唯が「超絶ターン」でアメリカ翻弄

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、世界女王アメリカを翻弄する“超絶ターン”で魅せた。一瞬の閃きと卓越したテクニックに、ファンから感嘆の声が上がっている。

日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニルス・ニールセン監督が4月2日に電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮下で迎えたパリ五輪金メダリストとのアウェー3連戦の1試合目は、1−2で黒星となった。

インサイドハーフの一角で先発出場した長谷川は、豊富な運動量で積極的にボールに絡み、随所で持ち前のテクニックを発揮。中でも圧巻だったのが、13分のワンシーンだった。

MF長野風花のバックパスがややズレてしまい、ハーフウェーライン付近で受け手となった長谷川は、左足で何とかボールをコントロール。すぐに相手の厳しいプレスを受けたが、身体を上手く回転させる高速ターンで、あっという間にマーカーを抜き去ってみせた。

「長谷川は本当に身体の動きがスムーズ」の声も

さらにそこから、前線へ鋭い斜めのパスを供給。MF宮澤ひなた、FW松窪真心とボールが繋がり、最後はMF谷川萌々子がミドルシュートを放つ。このシュートは惜しくも相手GKの正面を突いたが、長谷川の鮮やかな打開から見事なチャンスへと繋がった。

この圧巻のプレーにSNS上のファンも即座に反応。「うまい」「さすが長谷川」「はっや」「長谷川は本当に身体の動きがスムーズ」など、その技術を称賛するコメントが相次いだ。また、流れるようなパスワークに対しても「ボール回しは日本が上だね」「谷川まで繋がっていい流れだった」とポジティブな声が寄せられている。

強敵アメリカとの試合は、第2戦（日本時間4月15日11時から）と第3戦（同4月18日10時から）と続く。勝利を目指すチームにとって、長谷川の技術とパスワークはやはり不可欠だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

