元NHKアナウンサー武田真一が13日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。12日に都内で開催された自民党の党大会での高市早苗首相のあいさつに注目した。党の総裁でもある高市首相は、「党の基本政策である憲法の改正のほか、政権の看板政策を1でも多く実現し、国民の信頼を回復する」「再来年の参院選での勝利に向けて私が先頭に立つ」などといった趣旨の発言をした。

武田は、「予算が成立しましたので、高市総理が重視する政策に焦点が移っていくのかなと思います。その1つが憲法改正ですよね」と踏み込んだ。さらに、「憲法改正は国会の憲法調査会というところで議論されているんですけど、これまではそもそも改正の必要性があるかどうか、改正するとしたらどんな方向性か、改正するための国民投票の手続きといった細かいルールなど、大枠の議論をしてきました。ここへ来て、自民党が具体的な条文を起草して議論することを提案しているんですね」と現状を説明。

「具体的な条文の議論になりますと、これはちょっと一段ステップが、次元が違うことになります。各党がそれに乗るかどうかはまだ不透明なんですけど、最終的には国民が判断しますので、しっかり見て行かなければいけないなと思います」とコメントしていた。