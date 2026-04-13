なぜ看板が過去形？　東京・目黒で話題の珍看板「川の資料館だった。」　街の記憶を残す意外な狙い

東京・目黒区内のとある看板が注目を集めている。かつて資料館の役割を担っていたこの施設は、新たな用途で再出発した。看板によって建物の歴史をそのまま残しながら、街の過去と現在をつなぐ象徴になっている。

「だった？」不思議な“過去形看板”

東京・目黒区にある施設の看板が、ちょっとした違和感で注目を集めている。

看板はその名も、「川の資料館だった。」。

通行人の男性は、「『だった』ってなんですかね。初めて気がつきました。何度も通ってるんですけど」と驚いた様子を見せた。

さらに、別の通行人の男女は「川の資料館『だった』…過去形？」「過去形なのが気になる。なんで『だった』？」と疑問を口にした。

記憶を残し、再活用の道

その答えを、看板のアイデアを考えた人に聞いた。

日本デザイン株式会社の大塚剛代表は、「元々『川の資料館』という建物があって。その場所を活用するので、『だった』というワードだけ付けて、看板としたって感じですね」と説明した。

川の資料館は14年前に閉館していた。

その後、一般には開放されていなかったが、3年前にワーキングスペースとして再活用することになった。そこで、看板に「だった。」を付けることにしたという。

過去形の看板は街の記憶を残しつつ、新たな取り組みにチャレンジする象徴になっていた。

（「イット！」 4月10日放送より）