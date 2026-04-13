はとバスとJAL Agriportは、「JALグループ＆はとバスコラボ企画 成田空港周辺で学ぶサステナブルツアー」を実施する。

サステナブルツアーとして、さくらの山公園、古民家風レストラン「DINING PORT 御料鶴」、農園「JAL FARM」など成田空港周辺の拠点を巡りながら、農業や航空を通じて地域と環境への理解を深められる内容とした。移動には大型観光ハイブリッドバスを使用する。

「DINING PORT御料鶴」では、成田市に隣接する市町の食材や伝統料理を取り入れた御料鶴小鉢膳を提供し、食後にはJALの現役運航乗務員が登壇する「航空機のエコ教室」を行う。JALグループが進める環境保全の取組みを紹介し、JALオリジナルドリンク「スカイタイム」を飲みながら航空機と環境問題を考えるプログラムとした。

「JAL FARM」では、JAL国際線ファーストクラスでも提供する品種を含む複数種のいちごを食べ放題で提供し、持続可能な農業の取り組みを紹介する。JAL国内線ファーストクラスの茶菓に用いるさつまいも「紅あずま」を使った「いもけんぴ オニオンコンソメ味」をプレゼントする。

発着地は東京駅丸の内南口で、設定日は4月25日、5月9日・10日・16日・17日。料金は大人・小人同額で19,800円（税込）。予約ははとバスのウェブサイトで3月27日午後2時から受け付けている。