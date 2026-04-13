LINE Digital FrontierとLINEヤフーは、電子コミックサービス「LINEマンガ」とポイ活アプリ「LINE WALK」を連携し、マンガを読むことで「LINE WALK」のコインなどを獲得できる新機能の提供を開始した。

「LINEマンガ」で作品を読むと、読んだ話数に応じて「LINE WALK」内のゲージがたまる。たまったゲージ1つにつき1回報酬を受け取ることができ「LINE WALK」内の「コインGET」ボタンを押すことで、コインを獲得できる。コインを受け取るとゲージが1つ減り、キャラクターの「ブラウン」が本を読み終わる演出が表示される。広告を視聴することで、通常より多くのコインを獲得できる。

ゲージは読んだ作品ごとにたまる仕組みで、同じ作品でゲージがたまるのは1日1回まで。同じ作品の別の話を読んでも、その日はゲージはたまらない。ゲージ獲得の回数制限は毎日0時にリセットされる。一度にためられるゲージ数や1日に受け取れるゲージ数には上限がある。

今回の新機能の提供開始を記念して、13日10時～27日11時59分の期間で「LINEマンガ」連携機能を利用すると、獲得できるコインが通常の2倍になるキャンペーンが実施されている。

「LINE WALK」は、毎日の通勤や通学、ジョギングなどの移動距離や歩数でポイントがたまるアプリ。ためたコインは、LINEの各種サービスや店舗、ネットショッピングなどで使用できる「LINEポイント」に交換できる。