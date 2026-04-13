「いざスタートを切ってみると…」ド軍“走塁ミス”を招いた要因 重盗のサインは？ 当事者が明かす 米記者報道
アレックス・コールが走塁ミスの場面を振り返っている(C)Getty Images
ドジャースは現地時間4月12日、本拠地でのレンジャーズ戦に2−5で敗れた。
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大谷翔平が2試合連続となる先頭打者アーチを放つも勝利には結びつかなかった。3回には走塁ミスによりチャンスを潰してしまう場面があった。
3回二死一、二塁で一塁走者は四球で出塁の大谷。打席には好調の3番、アンディ・パヘスを迎えると、二塁走者のアレックス・コールが三盗のスタートを切り、大谷もスタートを切った。しかし、コールが途中で躊躇すると、大谷は既に二塁ベースの近くまで来ており、コールは二、三塁間に挟まれてしまい、アウトになってしまった。
米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXでこの場面について触れ「アレックス・コールは、ダブルスチールのサインが出ていたわけではなく、自分なりの“読み”で行けると判断したと語っている」と、当事者のコールが走塁ミスの場面を振り返ったという。
加えて「しかし、いざスタートを切ってみると、あまり手応えが良くなかったようだ。ただ、その時点ですでに後続のランナーであるオオタニも走り出してしまうほど本気のスタートを見せてしまっていた。あの状況でアウトになるわけにはいかないという自覚はあったようだね」と解説している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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