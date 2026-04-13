第２３回福島牝馬ステークス・Ｇ３（１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）は４月１９日、福島競馬場の芝１８００メートルで行われる。

パラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は昨年のオークスが０秒３差の４着。秋華賞は０秒２差の３着。エリザベス女王杯は０秒３差の２着とＧ１で差のない競馬を続けている。Ｇ３でも〈２〉〈３〉着と勝ち味に遅いところはあるが、今後のためにもここは結果が欲しい一戦だ。

カネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は未勝利から怒とうの４連勝で、２走前に格上挑戦でリステッドを勝ってオープン入り。前走の中山金杯・Ｇ３は４着で連勝は止まったものの、牡馬相手の重賞初挑戦で０秒３差。牝馬限定のＧ３ならチャンスは十分にある。

ミッキーゴージャス（牝６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ミッキーロケット）は２４年に小倉で開催された愛知杯・Ｇ３の覇者。福島は初だが問題なくこなせるはずだ。

コガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）も札幌のクイーンステークスの勝ち馬で２走前は小倉牝馬Ｓで３着と小回りコースの適性は十分ある。