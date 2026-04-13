銀だこ店舗では味わえない“エビ入り”たこ焼が自宅で トマトバジルソース入りで一味違う味わい
ホットランドフーズは13日より、 築地銀だこブランドの冷凍食品として『築地銀だこ UMAMI たこ焼』に加え、新商品『築地銀だこ えびたこミックス』の販売を開始する。
【写真】ドジャー・スタジアムで人気に！『築地銀だこ UMAMIたこ焼』も自宅で
『築地銀だこ UMAMIたこ焼』は、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで人気を博した『濃厚魚介系 UMAMIたこ焼』をイメージし、日本が世界に誇る「うまみ（UMAMI）」と「だし（DASHI）」の魅力を凝縮した本格派の “和” のたこ焼。
8種の魚介の旨味と特製醤油ベースの甘口ソースが織りなす濃厚なコクと味わいが特長で、ねぎやイカ天かすの相性も抜群。素材はもちろん、一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げ、店舗と変わらぬクオリティを再現している。
新商品『築地銀だこ えびたこミックス』は、築地銀だこ定番のソースのたこ焼3玉と冷凍商品オリジナルのえびを入れた “えび焼” 3玉の、計6玉のアソートパック。冷凍商品だからこそ提供可能になった、2種類の味を同時に楽しめるハーフ＆ハーフ商品となっている。えび焼にはオリジナルのトマトバジルソースを採用し、一味違う味わいを楽しめる。
【写真】ドジャー・スタジアムで人気に！『築地銀だこ UMAMIたこ焼』も自宅で
『築地銀だこ UMAMIたこ焼』は、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで人気を博した『濃厚魚介系 UMAMIたこ焼』をイメージし、日本が世界に誇る「うまみ（UMAMI）」と「だし（DASHI）」の魅力を凝縮した本格派の “和” のたこ焼。
新商品『築地銀だこ えびたこミックス』は、築地銀だこ定番のソースのたこ焼3玉と冷凍商品オリジナルのえびを入れた “えび焼” 3玉の、計6玉のアソートパック。冷凍商品だからこそ提供可能になった、2種類の味を同時に楽しめるハーフ＆ハーフ商品となっている。えび焼にはオリジナルのトマトバジルソースを採用し、一味違う味わいを楽しめる。