【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）

【映像】ほぼインカット！驚異のテクニック炸裂（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）第4戦、SS14でトヨタのオリバー・ソルベルグがトップタイムを獲得したが、この際、24歳の新星が見せた出色の走り・テクニックに対し、放送席も驚嘆する一幕があった。

今回のラリーの鍵は「インカット」。その名の通り、コーナーのイン側をカットして走行すること。最短距離を走ってタイムを縮める狙いがあるが、舗装からはみ出してしまうため、悪路によって車体にダメージを負ってしまうリスクもあり、実際今大会ではトラブルが多発した。

SS14を1番手で走り始めたソルベルグは、ステージ終盤の林道エリアに入ると、コーナーごとに見事なインカットを披露していく。これを見た山本氏が「ほぼインカット！」と目を見張りながらコメントすると、実況の布施宏倖アナウンサーも「3秒に1回くらいしてますね」と感心しながら言及した。

その後もソルベルグが操るGRヤリスはインカットを駆使し続ける。舗装路をはみ出すと、段差に落ちて車体が傾く場面もあったが、驚異のテクニックで体勢を整えて、最短距離を走った。走行順に恵まれたところもあったが、最終的にソルベルグはこのSS14で見事トップタイムを手中に収めている。

驚異の連続インカット走法を目撃した視聴者からは、「ステージ構成的には日本と似たような所が多そうだけど、インカットの可否が全然違うな」「いきすぎると転がっちゃう」「うおお速えー」「こんなせまいとこ100キロオーバーでかっ飛ばすんだもんな」など、驚きのコメントが並んだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）