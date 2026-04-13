俳優・三田村邦彦（72）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。つぶやいたひと言に反響が拡がった。

12日夜9時49分に書き込んだのは短いひと言。

「地球上から戦争をなくしてくれる救世主が現れないかぁ」だった。

米国&イスラエルとイランとの戦争が2月28日に始まってからすでに1カ月半。2週間の停戦合意を経て終戦への期待も高まる中で、仲介国パキスタンの首都イスラマバードでこの日までに行われていた米・イランの協議が不調に終わり合意なく終了。すぐに米トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖を宣言してさらに緊張が高まり、先物市場では原油価格が再び高騰、中東からの原油輸入不安からくる物価高など不安感の募るニュースがあふれる中でふと嫌気がさしたのかもしれない。

この投稿に「お気持ち本当によく分かります」「人間の歴史は戦争の上にあるから無理でしょう」などと様々な意見が集まる中、「仕事人がいてほしいという今日このごろ」「秀さんじゃないですか」など、必殺シリーズ「必殺仕事人」で三田村が演じた“飾り職人の秀”に絡めた声も多く見られた。