高市早苗政権が高い内閣支持率を維持する中で、地方選で自民党が推薦した候補者が相次いで敗れている。１２日に投開票された東京・練馬区長選で敗退し、３月２９日の兵庫・西宮市長選、東京・清瀬市長選でも同党が推薦・支援した候補者が敗れた。

練馬区長選は永田町関係者に大きな衝撃を与えた。前区長の前川燿男（あきお）氏（８０）が引退し、小池百合子都知事の側近という尾島紘平前都議（３７）が「後継指名」を受け、立候補。自民、国民民主、元所属した都民ファーストの会、東京維新の会の推薦を受け、小池氏や国民民主代表の玉木雄一郎氏らが応援に入るなど注力した。 一方、前回区長選で善戦した幼稚園理事長の吉田健一氏（５９）は「完全無所属」を宣言し、選挙戦を展開。美術館建て替え中止など、生活者視点からの訴えが広がり、尾島氏らを破り、初当選した。

永田町関係者は「高市氏への支持と党への支持は強固に結びついておらず、生活者に近い首長選挙では支持が届かない現状が如実に表れている」と指摘。都市部では無党派層も多く、地域課題に対して、政党の看板や組織戦が機能しにくくなっているという。自民党は今後の地方選に向けた戦略の抜本的な見直しを迫られている。