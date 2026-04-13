【イスラマバード＝溝田拓士、ワシントン＝橋本潤也】米国、イラン両政府の代表団は仲介国パキスタンの首都イスラマバードで１１〜１２日に戦闘終結に向けて協議したが、合意に至らなかった。

米側は核開発の長期的な放棄をイラン側が拒んだと主張。ホルムズ海峡の開放などを巡っても、主張は平行線をたどった模様だ。両代表団は成果なく帰国の途につき、今後の交渉の道筋は見えていない。

協議終了後、米国代表団を率いたバンス副大統領は記者団に対し、「我々は『レッドライン』（越えられない一線）を示した」が、将来的に「イランが核兵器を開発しないという意思を確認できていない」と述べ、不満をにじませた。イランが核開発を断念することが「米国大統領の核心的な目標だ」とも語った。

協議は現地時間１１日からイスラマバードのホテルで始まり、休憩を挟んで１２日未明まで「２１時間」（バンス氏）に及んだ。協議中、米国にいたトランプ大統領とも連絡を取ったという。バンス氏は米国側の提案は「最終的かつ最善」だとし、「イラン側が受け入れるかどうか様子を見る」と説明した。

一方、イラン代表団を率いたモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１２日、ＳＮＳに「米国はイランの信頼を得ることができなかった」と投稿した。米国が「我々の信頼を勝ち取れるかどうか」だとし、イラン側の要求を受け入れるよう求めた。イラン外務省報道官は国営テレビに対し、協議では「２、３の重要な問題で最終合意に至らなかった」と述べた。

米イランとも協議の詳細は明らかにしていない。ただ、米紙ニューヨーク・タイムズは複数のイラン当局者の話として、米国がホルムズ海峡の即時開放を求めたが、イランが拒否したと伝えた。米国が求めたイラン国内の高濃縮ウランの引き渡しでも合意できなかった。イランは石油収入に基づく海外資産の凍結解除を提案したが、米側が拒否したという。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１２日、「米国がイラン国民の権利と利益を尊重すれば、合意への道は必ずある」とＳＮＳに投稿し、外交解決の可能性が残されていると強調した。

今回の協議は、１９７９年のイラン革命以降、米国とイランの間での最高位の対面協議となった。米国はバンス氏のほか、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使とトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が参加。イランはガリバフ氏やアッバス・アラグチ外相のほか、経済や安全保障の専門家らも現地入りしたという。