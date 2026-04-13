木下グループの合同入社式が１３日、都内の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われ、同社所属でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来・木原龍一組、長岡由奈・森口澄士組、女子でミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音、世界ジュニア４連覇の島田麻央、アイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組が登場した。

“りくりゅう”の参加は新入社員にはサプライズで、金メダリストの登場の瞬間は歓声が沸いた。三浦、木原はフリーの「グラディエーター」の一部を披露し、拍手を浴びた。

２人は新たに社会へ踏み出した３３３人にメッセージを送った。三浦は「新しい環境に入り、楽しみな気持ち不安な気持ち、たくさんあると思います。私たちも競技を始めた時はそういった気持ちでいっぱいでした。そういった中で、何事もポジティブな気持ちに変換して考えたり、逆境の中でも常に楽しもうとする気持ちを大切にしました。とひとつひとつの経験が自分をつくっていくと信じて、たくさんのことにチャレンジしていってほしいです」。

木原は「不安や期待、興奮、さまざまな気持ちがあると思います。その中で日々の積み重ねを大切にしていっていただきたいなと思います。私たちりくりゅうも日々の積み重ねを大事に過ごしてきました。その中でたくさんも失敗をし、そこから多くのことを学びました。その失敗がなければ今の自分たちはなかったと思っています。失敗を恐れずさまざまなことにチャレンジしていただきたいなと思っています」と語った。

入社式の冒頭では、長岡由奈・森口澄士組、女子の千葉百音、島田麻央、アイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組が特別パフォーマンスを披露。自然と湧き起こる手拍子に乗り、リフトやジャンプなどの技を繰り出した。