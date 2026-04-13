【夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン】 4月27日より開催予定

サントリービバレッジ＆フードは、ポケモンとコラボレーションした「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」を4月27日より開催する。

本キャンペーンでは、対象のサントリー清涼飲料ペットボトルを購入し、LINEでレシートを送付すると抽選でオリジナルグッズをプレゼント。くさタイプ・ほのおタイプ・みずタイプ・でんきタイプの各特性をイメージした「多機能リュック」が50名に、相棒を肩にかけてお出かけできる「相棒タオル」が250名に当たる。

さらに「おうちドリンクバー」とポケモンオリジナルラバーコースターをセットにした「おうちドリンクバー パーティーパック」を4月28日より販売。コースターは、歴代「ポケモン」に登場した“旅立ちの3匹”やピカチュウ、イーブイが描かれたデザインの全4種がランダムでセットされている。

夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン

対象のサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml～680ml）を購入し、LINEでレシートを送付すると抽選でオリジナルグッズをプレゼント。4本購入で応募できる「相棒タオル（抽選で250名）」コース、24本購入で応募できる「多機能リュック（抽選で50名）」コースが用意されている。

レシートの有効期間は4月27日より5月31日まで、レシートのアップロード締切は6月1日23時59分まで。なお、1.2L～2Lの大容量ボトルは対象外となっている。

おうちドリンクバー パーティーパック

濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズとポケモンがコラボレーションした「おうちドリンクバー パーティーパック」を4月28日に発売。「ペプシコーラ」と「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」の4品と「ポケモン」オリジナルラバーコースターがセットになっている。

価格は1,392円（税別）。全国で販売予定だが、一部取扱いのない店舗や実施時期が異なる店舗もある。

【オリジナルラバーコースター（全4種よりランダムで1種封入）】

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