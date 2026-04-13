サブウェイ春の新作『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』登場!3日間限定で新商品が特別価格に

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』を、2026年4月15日から春季限定で販売する。使用している「ランチドレッシング」は、『ランチディップ』として単品でも販売する。

あわせて、『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』の単品が特別価格の500円(税込)で食べられるキャンペーンや、オリジナルピクニックセットが当たるキャンペーンを開催する。

【すべての画像を見る】サブウェイのロゴをあしらったオリジナルピクニックセットの画像はこちら

〈アメリカで最もポピュラーなドレッシング「ランチドレッシング」が登場〉

サブウェイの本場、アメリカで最もポピュラーなドレッシングのひとつとされる「ランチドレッシング」を使った新作サンドが登場する。ランチドレッシングの“ランチ”は昼食(Lunch)ではなく、牧場(Ranch)を意味している。フレンチドレッシングをベースにした濃厚な味わいに、甘酸っぱさとハーブの爽やかな後味が楽しめる。

『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』は、アメリカの人気メニューを参考に、ジューシーなサラダチキンと香ばしいベーコンを合わせ、アクセントにオリーブをトッピングした。

また、 「ランチドレッシング」は単品でも販売する。サンドに追加するだけでなく、コロコロポテトにディップするのがおすすめだという。

〈期間限定販売 新商品概要〉

◆チキン&ベーコン 〜ランチドレッシング〜

販売価格:650円(税込)

カロリー:368kcal、糖質:40.0g

◆ランチディップ

販売価格:100円(税込)

カロリー:67kcal、糖質:1.8g

【販売期間】2026年4月15日(水)〜※なくなり次第終了

【販売店舗】サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

〈3日間限定!新作サンドが500円で食べられるキャンペーン〉

4月15日〜17日の3日間限定で、『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』の単品を、特別価格の500円(税込)で提供するキャンペーンを実施する。

【販売期間】2026年4月15日〜4月17日

【販売店舗】サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

〈春のおでかけに!オリジナルピクニックセットが当たるキャンペーン〉

また、4月15日〜30日の期間、Instagram投稿キャンペーン「#シェアサブ」を開催する。期間中に各種サンドイッチとポテトドリンクセットを撮影し、ハッシュタグ「#シェアサブ」を付けてInstagramへ投稿することで参加。抽選で10人にサブウェイオリジナルのピクニックセットをプレゼントする。

【応募期間】2026年4月15日〜4月30日

【対象商品】各種サンドイッチ+ポテトドリンクセット

【応募方法】

〈1〉サブウェイ公式Instagram「@subwayjp」をフォロー

〈2〉サブウェイのサンドイッチ+ポテトドリンクセットを撮影

〈3〉「#シェアサブ」をつけて、Instagramのフィード、リール、ストーリーズのいずれかで撮った写真を投稿する

【景品詳細】

オリジナルピクニックセット(3点セット)

〈1〉オリジナルタンブラー(容量630ml)

〈2〉オリジナル保冷トート (本体/約W300mm×H200mm×D120mm 持ち手/約W20mm×H320mm)

〈3〉オリジナルレジャーシート(W1200mm×H200mm)