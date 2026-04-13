ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間13日、本拠地ドジャースタジアムでのレンジャーズ戦に今季初勝利をかけて登板。4回を5安打2失点で降板し、2敗目を喫した。防御率は6.23。

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佐々木は立ち上がりから制球が定まらず、初回は先頭ニモに右前打を許すと、続くカーターに四球。いきなり得点圏に走者を背負ったが、3者連続奪三振で切り抜けた。

直後に、大谷が相手先発でサイ・ヤング賞（2018、19年）右腕デグロムの初球157キロのストレートを捉えて右翼スタンドに叩き込み、46試合連続出塁とした。

2試合連続5号先頭打者弾の援護を受けながらも、その後も佐々木はピリッとしない。

1点リードの三回。先頭カーターに内寄り高めの156キロ直球を右中間スタンドに運ばれる同点ソロを許した。さらに2死一、二塁と得点圏に走者を抱えると、スミスにカウント2-2からスプリットを捉えられ逆転の右前適時打を喫した。

四回にも四球で走者を許したが無失点。6三振を奪いながらも、5四球と制球に苦しんだこともあり、球数がかさんで94球に達したため、降板した。これで今季初登板から3試合連続で白星なし。チームは2-5で敗れ、レンジャーズ相手に3連勝はならなかった。

ブルージェイズ・岡本和真（29）はツインズ戦に「5番・三塁」でスタメン出場し、4打数無安打1三振、1四球。3試合連続の無安打で打率.204。

右膝の故障から復帰したばかりのカブス・鈴木誠也（31）はパイレーツ戦で3打数無安打。6-6と同点の九回1死一、三塁からサヨナラ勝ちにつなげる四球を選んで出塁したが、復帰3試合目で初の無安打に終わった。

ホワイトソックス・村上宗隆（26）はロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場。

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佐々木といえば、もともと性格面に課題があることは日本球界で広く知られていたが、ドジャース移籍後もその不安は払拭されていない。つい先日も自身の失敗について、捕手のリードに責任を擦り付けるような発言をして炎上した。制球難以上に、「人間性の問題」が深刻視されているのだ。いったい今、何が起きているのか──。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希、露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻 では、それらについて詳しく報じている。