闘争心の表れ──では済まされない。

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ソフトバンクの守護神・杉山一樹（28）が12日、登録抹消された。11日の日本ハム戦で4点リードの九回に登板するも、2死から四球と連続安打で1失点。後続を断って試合に勝利したものの、打たれた怒りと悔しさか、利き手と反対の左手でベンチを殴打し、まさかの骨折である。

2004年に同様にベンチを殴って両手を骨折した杉内（現巨人投手チーフコーチ）よりはマシだが、それにしても愚かなケガとしか言いようがない。

これには小久保監督も「性格的に予測できたが、防げなかった俺の責任もある」と悔やみつつ、「コツコツと築き上げた信頼も、崩れるのは一瞬。イチから作り直し」と厳しく突き放した。

杉山は三菱重工広島から18年ドラフト2位で入団。典型的な「ノーコン速球型」で、藤本前監督時代は先発起用もあったが、24年に就任した小久保監督に重宝されると、昨季から守護神に定着。パのセーブ王（31S）に輝いた。

球団OBは「入団当初から『制球とメンタルが課題』と言われていた」と、こう続ける。

「感情の起伏が激しく、マウンド上では自分自身のゾーンに入っている間は冷静沈着。ただ、打たれると降板後に悔しさなどが一気に襲ってイライラが収まらない性格です。3日のロッテ戦でセーブを失敗した時も、相当荒れていたようですから。小久保監督が言ったのはそれでしょう。普段は気のいい男ですが、感情コントロールが苦手なので、扱いが難しい。昨季は1年通して順調だったので、表面化しなかっただけ。今季は開幕から調子が上がらず、壁にぶち当たっており、なおさら感情的になっていたのではないか」

不要なケガで指揮官を失望させた杉山。まずはケガを癒やし、信頼回復に努めるしかない。

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ところでソフトバンクと言えば、昨秋ドラフト１位で指名した佐々木麟太郎の去就に注目が集まっている。メジャーとの兼ね合いもある中、球団に引き込む勝算はあるのか。「ポスティングをやらないとは言っていない」などと、城島CBOが独占インタビューで赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1） では、それらについて詳しく報じている。