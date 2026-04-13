『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「千葉県の物件駅」ランキング！ 2位「八街」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「千葉県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「シンプルに読み方が分からない」（30代男性／埼玉県）、「『八』を『やつ』と読むこともあるのでまだ理解できるが、『街』は『また』と読む機会がないので連想しづらいから」（30代男性／広島県）、「地元の人しかわからなそう」（40代男性／千葉県）といったコメントがありました。
回答者からは「知らないと読めないから」（40代男性／東京都）、「ぱっと見難しかったから」（20代男性／神奈川県）、「漢字の並びからは全く別の読みを想像してしまう難読地名といわれており、『孫子』の読みは直感と一致しないケースが多いようです」（60代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「千葉県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：八街／61票2位は「八街（やちまた）」でした。千葉県中央部に位置し、日本有数の落花生の生産地として有名です。桃鉄でも「落花生畑」などの物件でおなじみですが、「はちまち」などと読み間違えるケースが多く見られます。地名の由来は開墾の順番を表しているとされ、豊かな農村風景が広がる、千葉らしい温かみのあるエリアです。
回答者からは「シンプルに読み方が分からない」（30代男性／埼玉県）、「『八』を『やつ』と読むこともあるのでまだ理解できるが、『街』は『また』と読む機会がないので連想しづらいから」（30代男性／広島県）、「地元の人しかわからなそう」（40代男性／千葉県）といったコメントがありました。
1位：我孫子／108票1位は「我孫子（あびこ）」が獲得しました。手賀沼に面した風光明媚な街で、古くから多くの文人に愛された「北の鎌倉」とも称される住宅都市です。漢字の組み合わせが独特で、県外の方には非常に難読な地名の代表格として知られています。桃鉄のプレーヤーにとっても、この文字を見て「あびこ」と一発で読むのは至難の業かもしれません。
回答者からは「知らないと読めないから」（40代男性／東京都）、「ぱっと見難しかったから」（20代男性／神奈川県）、「漢字の並びからは全く別の読みを想像してしまう難読地名といわれており、『孫子』の読みは直感と一致しないケースが多いようです」（60代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)