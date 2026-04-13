気象予報士でタレントの穂川果音さん（40）が4月11日までにインスタグラムを更新。桜と菜の花に囲まれた最新ショットが話題となっている。



【写真】話題の気象予報士、菜の花畑でのポーズに「かわいすぎやろ」「ナイスコーデ」

穂川さんは「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜 埼玉県幸手市にある桜と辺り一面の菜の花に感動」とコメントし、真っ白なオフショルダーのワンピースに身を包み、お花見を楽しむ様子を公開。中にはお花見団子を手に笑顔を浮かべる姿も。



訪れたのは気象予報士の三宅惇子さんに誘われたことがきっかけだといい、「片道2時間かけて行ってきたかいがありました」「季節ごとにまた違ったお花が咲くとのことで、他の季節でも楽しめそう」と満足げにつづった。



SNSでは「めっちゃかわいい」「かわいすぎやろ」「菜の花に桜ですね 花より団子かな？」「ナイスコーデ」「桜も見つつ菜の花畑を楽しむなんて良いですね」「果音さんと菜の花と桜の3ショットが素敵です」「笑顔の美女って最高」などのコメントがあった。



穂川さんは1986年2月12日生まれ、東京都出身。セント・フォース所属。10代でモデルデビューを果たし、23歳で気象予報士の資格を取得。2016年4月から2026年3月まで10年間「ABEMA Prime」で気象予報士を務めた。他の出演には、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」などがある。