「今までにない髪色」Snow Man・渡辺翔太、ハイトーンヘアに反響！ 「イケメンには似合うんだな」
Snow Manの渡辺翔太さんは4月12日、自身のInstagramを更新。派手なハイトーンヘアを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】Snow Man・渡辺翔太のハイトーンヘア
ファンからは「今までにない髪色」「ここまでのハイトーンは初めて見た」「二次元感強くてこれもまたレア」「イケメンには似合うんだな」「上品さが出るのえぐい！」「宇宙一かっこいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Snow Man・渡辺翔太のハイトーンヘア
「二次元感強くてこれもまたレア」渡辺さんは「SAVE YOUR HEART」とつづり、2枚の写真を投稿。髪がド派手なイエローに変わっています。紫色のパンツしかり、蛍光色を取り入れたスポーティーなコーディネートです。これまでの渡辺さんのイメージをいい意味で裏切っています。
「ちょっと大人っぽいピーターパン」10日の投稿でも、ハイトーンヘアを披露していた渡辺さん。主演する舞台『ウェンディ＆ピーターパン』を告知しています。ファンからは「ヘアスタイル良き」「イケ散らかしてますね」「ちょっと大人っぽいピーターパン」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)