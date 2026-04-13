FANTASTICS 瀬口黎弥「自分のお尻はキュートなんですよ（笑）」　念願のハワイロケ写真集に自信

ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥が、4月11日（土）、HMV&BOOKS SHIBUYAにて2nd写真集『Lei』（幻冬舎）刊行記念イベントのプレス取材に登壇。写真集についてや30歳の抱負などを語った。

参考：FANTASTICS・瀬口黎弥が考える、理想の大人像「心の余裕があるだけで人としてのあり方も変わってくる」

幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み、毎月1冊、9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-9 ～FANTASTICS BOOKS～」。本プロジェクトの2作目として、パフォーマー・瀬口黎弥の2nd写真集『Lei』がリリースされた。FANTASTICSのパフォーマーとして、また俳優活動やバラエティ番組など幅広く活躍する瀬口が、30歳を目前に控えた20代最後の夏に愛する地・ハワイへ。約210点の写真を収録した本書は、まるでハワイでの暮らしに密着したかのような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容に仕上がっている。ページをめくった人にしか出会えない瀬口黎弥の魅力とエンタテインメントが凝縮された一冊となっている。

自身2冊目となる写真集について、完成した作品を手にした感想を「本という形で作品を作る中で、実際に手に取った時の重さというか、ついに形になったという実感があってすごく嬉しかったです。写真集にしかないエンターテインメントがあると思っているので、ページをめくるたびに面白いと感じてもらえるように工夫しました。自分で作ったんですけど、自分が一番楽しんでいたなという感覚で、最高の一冊ができた瞬間でした」とコメント。

瀬口の希望によりハワイでの撮影となった理由については、「ハワイは今回で2回目で、最初はメンバーの八木勇征と一緒に行きました。その時にすごく幸せな場所だと感じて。いろいろ海外にも行かせていただいたんですが、ハワイの暖かさや人の雰囲気が自分の肌に合う感覚があって。自分の心の奥底まで出せる場所はハワイが一番いいんじゃないかと思って決めました」と説明。「実際に行ってみて、現地でしか出会えない人との繋がりもあって、人と人との繋がりは日本だけでなく世界にもたくさんあるんだと実感できた、本当に素敵な場所でした」と語った。

今回の写真集では肉体美の披露や、海でのボディーペインティング、乗馬、有名な海賊映画の主人公をオマージュした写真など、エンタメ性の高い内容に。「セカンド写真集ということで、前回に出せていないものをより出したいと思い、大きなテーマとして“ありのままの瀬口黎弥”を出したいと考えました。写真集は“静”の表現ですが、自分はパフォーマーでもあるので、“動”の要素も取り入れたいと思い、カメラマンさんと打ち合わせを重ねました。バーで話しているようなラフな場面で自然に笑い合っている写真など、普段の自分をそのまま切り取っています」と説明。

さらに「自分はエンタメ感をとても大事にしていて、単に笑えるだけでなく、見終わった後に“面白かった”と余韻が残るような作品にしたかった。映画の主人公風の写真でドーナツを食べているなど、あえて意味を持たせすぎないことで“これはどういう意味？”と想像してもらいたい」と語り、ストーリーを楽しんでほしい思いを明かした。

お気に入りのカットについては、「青のスーツを着たカットですね。ハワイでフルスーツというギャップが面白いと思いました」とコメント。また、「2カ月かけて作り上げた肉体美も見どころで、食事や減量など努力の結晶です。“メロ筋”と名付けた腹斜筋もぜひ見てほしい」と笑顔を見せた。

今回の体作りについては、初めての試みとしてChatGPTを活用。「目標の体脂肪率や筋肉量、体重などを入力して、トレーニング量や食事を逆算してもらいました。トレーナーのような感覚でしたね」と振り返る。「最終的に体脂肪率は6％まで絞ることができました」と成果を語り、メンバーの八木勇征にも共有したところ「自分もやってみたい」と反応があったという。

海賊映画の主人公をオマージュした撮影では、「メイクに1時間ほどかけて、完全にキャプテンの気持ちで歩いていました。現地の人たちも“ワーオ”“オーマイガー”とすごくリアクションしてくれて楽しかったです」と笑顔で振り返った。

また、お尻を完全露出したカットについて問われると、「自信があります。自分のお尻はキュートなんですよ（笑）。前回も出しましたが、今回はさらに攻めたカットになっています」と語り、「撮影もすごく楽しい雰囲気でできました」と自慢の一枚であることを明かした。

先月30歳を迎え、30代への抱負については「これからが本番だと思っています。20歳と30歳は自分にとって大きなターニングポイント。点と点だったものが線になり、ビジョンが繋がっていくような感覚です」とコメント。「自分の明るさやダンス、音楽、サッカーなど、強みをさらに伸ばしていきたい。30代はより魅力的な男性になれるよう頑張りたい」と意気込みを語った。

写真集の点数を問われると、「ロケーションや天気にも恵まれて、虹も出たりして、本当に最高でした。自分の仕上がりも含めて1500点です」と笑顔で締めくくった。

（本 手）