Image: ear focus

装着できる機種は限られるけど、面白いサードーパーティオプションです。

ヘッドホンは耳の真横にドライバーユニットがありますよね。外耳道→鼓膜に、ダイレクトに音が入る仕組みのため、音場が広いと感じるヘッドホンでも平面的なところがある。

Image: ear focus

スピーカーで聴いているときのように、前から音が聞こえる効果が出てくるのがear focusの「EF-100」です。ポリカーボネートのリングに遮蔽部と反射板をつけ、ドライバーユニットが発した音（の一部）をリフティング。前から音が届いているように聞かせてくれるんですって。

外耳やイヤーカップ内で音を反射するようにドライバーユニットをマウントしているUltrasone EditionのS-Logicの聴こえ方を思い出すに、「あくまでヘッドホンにしては」という枕詞をつけるけれども前方定位感は得られそう。面白そうじゃないですか。

現時点で確認されている対応機種は以下の通り。現行機だけじゃなく、過去の名機もありますね。対応機種をお持ちの方は試してみてみて。

AKG K712

audio technica ATH-M50x

audio technica ATH-MSR7b

AUSTRIAN AUDIO Hi-X15

BOSE QuietComfort 35

FOCAL PROFESSIONAL

FOSTEX T50RPmk3n

JVC HA-MX100V

NAGAOKA P901

SENNHEISER HD 600

SHURE SRH940

SONY MDR-1AM2

SONY MDR-CD900ST

SONY MDR-M1ST

SONY MDR-MV1

SONY WH-1000XM5

STAX SR-X1

TAGO T3-01

Source: ear focus