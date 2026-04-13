ヘッドホンの音がスピーカーっぽくなる謎リング「EF-100」
装着できる機種は限られるけど、面白いサードーパーティオプションです。
ヘッドホンは耳の真横にドライバーユニットがありますよね。外耳道→鼓膜に、ダイレクトに音が入る仕組みのため、音場が広いと感じるヘッドホンでも平面的なところがある。
スピーカーで聴いているときのように、前から音が聞こえる効果が出てくるのがear focusの「EF-100」です。ポリカーボネートのリングに遮蔽部と反射板をつけ、ドライバーユニットが発した音（の一部）をリフティング。前から音が届いているように聞かせてくれるんですって。
外耳やイヤーカップ内で音を反射するようにドライバーユニットをマウントしているUltrasone EditionのS-Logicの聴こえ方を思い出すに、「あくまでヘッドホンにしては」という枕詞をつけるけれども前方定位感は得られそう。面白そうじゃないですか。
現時点で確認されている対応機種は以下の通り。現行機だけじゃなく、過去の名機もありますね。対応機種をお持ちの方は試してみてみて。
AKG K712
audio technica ATH-M50x
audio technica ATH-MSR7b
AUSTRIAN AUDIO Hi-X15
BOSE QuietComfort 35
FOCAL PROFESSIONAL
FOSTEX T50RPmk3n
JVC HA-MX100V
NAGAOKA P901
SENNHEISER HD 600
SHURE SRH940
SONY MDR-1AM2
SONY MDR-CD900ST
SONY MDR-M1ST
SONY MDR-MV1
SONY WH-1000XM5
STAX SR-X1
TAGO T3-01
Source: ear focus
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