【一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』】 4月24日 発売予定 価格：1回750円

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を4月24日に発売する。価格は1回750円。

本商品は映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開に合わせて発売される一番くじ。映画にちなんだラインナップが取り揃えられており、A賞はマリオがデザインされた約60cmのビッグサイズクッション。ラストワン賞には同じくビックサイズのヨッシーのクッションが用意される。

このほか、D賞のスライドファスナーポーチや、E賞のストックコンテナなど雑貨も多数ラインナップ。「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界観を楽しめるアイテムが揃っている。全国のセブン-イレブンやイトーヨーカドー、Nintendo TOKYOなどで販売が予定されている。

一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

発売日：4月24日

価格：1回750円

販売場所：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなど

A賞：マリオ ビッグサイズクッション(全1種) 約60cm

B賞：ギャラクシールームライト(全1種) 約16cm

C賞：チコ ぬいぐるみ(全1種) 約23cm

D賞：スライドファスナーポーチ(全1種) 約20cm

E賞：ストックコンテナ(全5種) 約350ml

F賞：ハンドタオル(全6種) 約23cm

G賞：ステーショナリーコレクション(全7種)/マスキングテープ 幅約1.5cm×約3m(2個セット)、ノート B6サイズ、ステッカー(3枚セット) 約6.5cm

H賞：ぷっくりラバーマーカーチャーム(全10種) 約3.5～5.5cm

ラストワン賞：ヨッシー ビッグサイズクッション 約60cm

ダブルチャンスキャンペーン：クッパJr.クラウン トートバッグ

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