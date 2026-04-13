紙幣のデザインの変更が今回で最後になるかもしれない理由とは？【経済とお金の話】

紙幣のデザインの変更が今回で最後になるかもしれない理由

「貨幣の原価」︱︱貨幣は消えゆく運命か？

左頁の図にある通り、貨幣にも製造原価があります。驚いてしまうのは、１円玉、５円玉、10円玉硬貨の製造原価は、額面以上のコストがかかり、完全に赤字になっていることです。アルミニウムの輸入事情にもより、１円玉の場合の製造原価は、１・７円から３円と幅があり、その精錬には膨大な電気代もかかります。

日本では、消費税率をアップするたびに、通年と比べて１円玉を多く製造してきた背景があります。しかし、電子マネーの普及によって、１円玉の使用量はあまり伸びていないのも実情なのです。日本では２０２４年に、千円札、５千円札、１万円札のデザインが一新されます。紙に印刷する紙幣も、偽造防止のための高度な印刷技術が導入されるため、そのコストもバカになりません。

一方で、今後は貨幣も不要になっていくため、紙幣のデザインも、これが最後のものになるのでは――ともささやかれます。どういうことかといえば、電子マネーの普及によるキャッシュレス時代の到来がその鍵を握っているようです。それだけではありません。すでにユーロ圏では最も高額の５００ユーロ紙幣が廃止されました（１ユーロ１３０円換算だと６万５千円）。

理由は、高額紙幣は日常生活の支払い手段に使われることがほとんどないにも関わらず、麻薬取引などの犯罪に使われることが多く、マネーロンダリング（資金洗浄）に重宝するからだそうです。次には２００ユーロ（同換算で２万６千円）、１０００香港ドル、米国の１００ドル、日本の１万円札さえも廃止されるのでは――とも噂されています。たしかに現下のコロナ禍での衛生面も考慮すると、貨幣の終焉も近いかもしれません。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話