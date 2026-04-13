転んだだけで寝たきりに？大腿骨頸部骨折の恐怖とは！？

転んだだけで寝たきりに？大腿骨頸部骨折の恐怖

なぜ太ももの骨が折れるのか

骨粗鬆症による骨折で一番怖いのは大腿骨頸部骨折です。

大腿骨は太ももの骨で、人体でもっとも大きく長い骨です。

上は骨盤とつながって股関節を、下はスネの脛骨とつながって膝関節をつくっています。

骨盤につながる部位は丸くなっていて、その根元の細くなっている部位を頸部といいます。

大腿骨は本来、走る、跳ぶといった激しい運動にも耐えられる頑丈な骨ですが、骨粗鬆症で弱くなっていると、細い頸部が簡単に折れてしまうのです。

高齢になって筋力やバランス能力が低下して足元がふらついたり、小さい段差でつまずいたりして、転んで骨折するケースが少なくありません。

高齢者でも骨折はいずれ治りますが、若い人より時間がかかるうえ、寝ている間に足腰の筋力が落ち、やがて起き上がれなくなってしまう人もいます。

そして寝たきりになると、骨に体重による刺激が加わらず、さらに骨粗鬆症が進みます。

将来、大腿骨頸部骨折を起こさないようにするためには、若いうちにできるだけ骨密度を高くしておくことと、筋力やバランス能力を高めて転ばないようにすることが大切です。

【出典】『1日1分!!一生歩ける骨づくり』監修：林泰史(原宿リハビリテーション病院 名誉教授)