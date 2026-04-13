ジムに行かずに筋トレの効果を出す負荷のかけ方とは！？

ジムに行かずに筋トレの効果を出す負荷のかけ方

負荷のかけ方

器具がない環境で筋トレを実施する場合には、主に自分の体重を負荷とした自重によるトレーニング種目が候補となりますが、その他の負荷手段として、自分自身の発揮した力を負荷として利用する方法やチューブを使用する方法などもあります。

[1]自重:腕立て伏せやスクワットのように、自分の体重を負荷として活用する方法です。何もない場所でも実施でき、姿勢を一定に保つ能力やバランスをとる能力が養えるメリットがあります。その一方で、負荷の微調整が難しく、筋力の向上とともに負荷が足りなくなる可能性もあります。

[2]チューブ:長さ2～3mのゴムチューブを負荷として利用する方法です。トレーニング専用チューブはスポーツ店だけでなく、100円均一ショップでも販売されています。伸ばせば伸ばすほど負荷が強くなるため、反復動作を重ねていくと徐々に最後まで引っ張ることができなくなり、可動域が小さくなることがあります。全可動域で目標とする回数が反復できる長さや張力に調整することがコツです。

[3]セルフレジスタンス(自己抵抗):自分自身で負荷を加える方法です。例えば、胸の前で両手を合わせて合掌のポーズをとり、両手で内側に力を込めて、姿勢を保ったまま10秒間ほど力を発揮する方法は、「アイソメトリックトレーニング」と呼ばれており、どこでも実施できる筋トレ法の代表例です。この方法の発展型として、合掌ポーズで手を左右にゆっくりと移動させる方法もあり、これらを総称して「セルフレジスタンス(自己抵抗)トレーニング」 と呼んでいます。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)