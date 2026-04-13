トランプ大統領がイラン攻撃再開を検討　当局者「選択肢の一つ」　アメリカが6項目要求もイランが大半を拒否し交渉決裂か

アメリカのトランプ大統領は、停滞する和平交渉の打開に向けて、イランへの限定的な攻撃の再開も検討しているとアメリカメディアが報じました。

ウォールストリート・ジャーナルは12日、当局者などの話として、イランとの戦闘終結に向けた和平交渉が合意に至らなかったことを受けて、トランプ大統領やその周辺が、イランへの限定的な攻撃の再開を検討していると報じました。

当局者はイランへの攻撃の再開は「パキスタンでの交渉が決裂した数時間後の12日に、トランプ氏が検討していた選択肢の一つ」としています。

ただ、中東情勢のさらなる悪化への懸念やトランプ氏が長期にわたる戦闘を回避したい思いもあることから攻撃の再開の可能性は低いとしています。

週末に行われた和平交渉について、複数のアメリカメディアは12日当局者の話として、アメリカは交渉の中で、イランに対しウラン濃縮の完全な停止や核施設の解体、ホルムズ海峡の開放など6つの項目を要求したと報じました。

しかし、イラン側はこの要求の大半を拒否し、交渉の決裂につながったとみられるということです。