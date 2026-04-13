岡副麻希「娘の入園式でした」 モノトーンの“入園式コーデ”で長女との2ショット披露「感涙〜大きくなったね〜」「おめでとう」
フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘の入園式でした」と報告し、モノトーンの入園式コーデで長女（1）と撮影した親子ショットを披露した。
【写真】「感涙〜大きくなったね〜」モノトーンの“入園式コーデ”で長女と2ショットの岡副麻希
入園準備では、「娘の喜ぶ顔見たさ」に馴れない裁縫にも挑戦。友人と励まし合いながら頑張ったといい「おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」と願った。
すでにスタートしている新生活について「娘ですが入園してからの毎日今のところズボンを履いて登園したことがなく今週五日間毎朝生脚登園」と、長女の“おてんば”な様子を紹介。
「娘にとっての可愛い！かっこいい！が受け入れられず大人の当たり前を譲れず三月の中旬あたりいっぱいいっぱいになって泣いたことも笑」あったというが、「だけど今週先生方に『これもいい思い出になりますよ』と言っていただいてとっても気が楽になりました（元気いっぱいに登園してくれて何よりと思えるようになりました 甘いかもしれないけれど）」と子育てに奮闘する母の思いをつづった。
写真は入園式に出発する前、出張中だったという夫でレーシングドライバー・蒲生尚弥（36）とテレビ電話する様子を捉えたもの。「せっかくなので出張中のパパともテレビ電話をしたものの電波が悪すぎて誰かわからない状態（3枚目）」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「これもいい思い出 新生活、がんばりましょうー！」と意気込んでいる。
コメント欄には「ご入園おめでとうございます」「感涙〜大きくなったね〜」「お友達と楽しい日々を過ごして下さいね」「健康に気を付けて、お仕事や奥様業、ママ業、頑張ってください」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
岡副と蒲生は、2022年4月に結婚を発表。24年5月に第1子となる女児の誕生を報告している。なお岡副は、結婚を機に静岡・御殿場市に移住している。
【写真】「感涙〜大きくなったね〜」モノトーンの“入園式コーデ”で長女と2ショットの岡副麻希
入園準備では、「娘の喜ぶ顔見たさ」に馴れない裁縫にも挑戦。友人と励まし合いながら頑張ったといい「おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」と願った。
すでにスタートしている新生活について「娘ですが入園してからの毎日今のところズボンを履いて登園したことがなく今週五日間毎朝生脚登園」と、長女の“おてんば”な様子を紹介。
写真は入園式に出発する前、出張中だったという夫でレーシングドライバー・蒲生尚弥（36）とテレビ電話する様子を捉えたもの。「せっかくなので出張中のパパともテレビ電話をしたものの電波が悪すぎて誰かわからない状態（3枚目）」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「これもいい思い出 新生活、がんばりましょうー！」と意気込んでいる。
コメント欄には「ご入園おめでとうございます」「感涙〜大きくなったね〜」「お友達と楽しい日々を過ごして下さいね」「健康に気を付けて、お仕事や奥様業、ママ業、頑張ってください」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
岡副と蒲生は、2022年4月に結婚を発表。24年5月に第1子となる女児の誕生を報告している。なお岡副は、結婚を機に静岡・御殿場市に移住している。