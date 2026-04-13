◇インターリーグ レンジャーズ5─2ドジャース（2026年4月12日 ロサンゼルス）

レンジャーズのジェーコブ・デグロム投手（37）が12日（日本時間13日）、敵地でのドジャース戦に先発。大谷翔平投手（31）に先頭打者アーチを浴びたものの6回を投げ4安打1失点、9奪三振の力投で今季初勝利を挙げた。

デグロムは立ち上がり、大谷に第1球、内寄り97・9マイル（約157・5キロ）の直球を右中間席に運ばれ、わずか1球で失点。それでも動じることなく後続を断ち、6回まで許した安打は4本。強力ドジャース打線を大谷のソロ1点のみに抑えた。

ただ、大谷との対戦は3回1死一塁の第2打席でフルカウントから四球を与えると、5回2死二塁の第3打席は初球がボールになると、申告敬遠で勝負を避けた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」は試合後のデグロムとレンジャーズのスキップ・シューメーカー監督のコメントを紹介。指揮官はベテラン右腕について「信頼していた。ブルペンの状況を考えれば、まさに我々が必要としていた投球だった。実に見事」と称えた。

その上で、5回2死二塁で大谷に対し、申告敬遠で勝負を避けたことについて「おそらく納得していなかっただろう。彼は真っ向勝負を望んでいたはずだ。それは理解できる。彼は勝負師だからね」とベンチの指示で歩かせたと説明し、右腕の気持ちを推し量った。

実際にデグロムも「正直なところ、あそこは勝負したかった」と本音を吐露。「最初の打席では（先頭打者本塁打を）打たれたし、2打席目は四球だった。だから、カウントが悪くなった時も『歩かせないでくれ、歩かせないでくれ』と思っていたんだ」と続けた。

そして「最高（の打者）と競い合うことこそが目標だ。彼は素晴らしい打者だ。言ったように、最初の打席でやられたから、マウンドに上がって雪辱を果たすチャンスが欲しかった」と第1打席で本塁打を浴びたからこそ、リベンジしたかったと悔しさをにじませた。

それでも10連戦の3戦目で6回1失点と試合をつくり、「いけるところまで、いきたいと思っていた」とブルペンの負担を軽減。2連敗で迎えた3連戦の最終戦を白星で締めくくり、18、19年にサイ・ヤング賞を獲得した右腕が実力を証明してみせた。