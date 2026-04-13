俳優堤真一（61）が主演するTBS系「日曜劇場 GIFT」（日曜午後9時）の第1話が12日、放送された。同局の南波雅俊アナウンサー（37）が出演し、ネット上で話題となっている。

堤演じる孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄が、車いすラグビーの弱小チームと出会い、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。金沢知樹氏の脚本による完全オリジナルストーリーで、堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。金沢氏はNETFLIX「サンクチュアリ−聖域−」の脚本で知られる。

南波アナは車いすラグビーの強豪チーム「シャークヘッド」のマネジャー役で登場。有村架純演じる雑誌記者の人香に、ルールなど説明。番組開始4分ごろのことだった。

Xでは南波アナの登場に対し「#南波雅俊アナ、今度は俳優か？NHKにいたら経験しないことをたくさん挑戦してるな」「アナウンサーだけじゃないポテンシャルを見せる南波アナ」「南波アナはシャークの広報って事かな？普段とそこまで変わりなくて適任だと思う。また出てくるかな？」「やたら聞きやすい競技説明だなと思ったら南波アナかい！さすが本職」などと書き込まれていた。

NHK出身の南波アナは稲葉のものまねで大ブレーク。「好きな男性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）で1位を獲得した。現在は「ラヴィット！」「Nスタ」などに出演中。 出演俳優は山田裕貴、有村架純、吉瀬美智子、玉森裕太、安田顕、山口智子ら。