大阪有機化学工業<4187.T>は全般相場が軟化するなか底堅い動きとなっている。前週末１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高９０億７２００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益１８億３２００万円（同３４．２％増）、純利益１２億８５００万円（同２４．２％増）と大幅増益となったことを好感した買いが下値に入っているようだ。



自動車向け塗料が低調に推移したほか、ディスプレー用粘着剤向けは顧客の稼働調整により減少したことで化成品事業の売上高は減収となったものの、電子材料事業は生成ＡＩ関連を中心とした半導体需要の拡大を背景に主力のＡｒＦレジスト用原料が好調に推移。また、最先端のＥＵＶレジスト用原料も大幅に増加し業績を牽引した。



なお、２６年１１月期通期業績予想は、売上高３７５億円（前期比３．４％増）、営業利益６４億円（同３．４％増）、純利益４５億円（同３４．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS