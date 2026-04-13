・ＡＤプラズマが７連騰、上期業績は減収減益も最終利益が従来予想を上回って着地

・ＪＩＮＳＨＤがストップ高、下期業績は期初予想を維持し評価

・タマホームが急落し年初来安値にツラ合わせ、今期配当予想の減額修正を嫌気

・寿スピリッツが３日ぶり急反騰、中国の渡航自粛影響も１～３月売上高は９．５％増

・良品計画は続伸し上場来高値を更新、２月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正

・ＡＫＩＢＡは一時Ｓ高、グループ会社がテスＨＤ子会社と業務提携

・安川電が７連騰、ＡＩ・半導体関連分野中心に受注好調で今期最終益は３３％増へ

・ＴＳＩＨＤがカイ気配スタート、今期は大幅増益増配計画で上限５．５８％の自社株買いも発表

・サイフューズはカイ気配、重度歯周炎の新たな治療法確立を目指すプロジェクトがＡＭＥＤ事業に採択



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出所：MINKABU PRESS