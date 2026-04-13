GKと1対1で倒された上田綺世、DOGSO認定されず…指揮官やチームメイト相次いで判定に怒り「恥ずべき」「信じられない」
[4.11 エールディビジ第30節 NEC 1-1 フェイエノールト]
フェイエノールトFW上田綺世がペナルティエリア手前でファウルを受けるも相手選手がイエローカードにとどまったシーンをめぐって、ロビン・ファン・ペルシー監督やチームメイトが不満を露わにした。現地メディア『フットボール・インターナショナル』などが伝えている。
この試合の後半5分、上田が最終ラインからのロングフィードをトラップしてペナルティエリアに入ろうとしたところ、後方からDFフィリップ・サンドレルに倒された。主審は当初ノーファウルと判定していたが、完全に抜け出した状況だったため決定的な得点機会の阻止(DOGSO)の可能性でVARが介入。ところが映像を見た主審はファウルを認めたものの、サンドレルに対してレッドカードではなくイエローカードを提示した。これにはファン・ペルシー監督が頭を抱え、上田も苦笑いを浮かべていた。
サンドレルは試合後に『ESPN』の取材に応じ、オンフィールド・レビューが行われた際には一発退場を覚悟していたとの心境を明かした。その上で主審から「GKが近くにいたためイエローカード」との説明を受けたことも公表。上田のトラップが流れていたとして、DOGSOが成立する要件の一つである「ボールをキープできる、またはコントロールできる可能性」が満たしていないと判断されていたようだ。
もっともファウルがなければペナルティエリア内でGKと1対1の状況だったため、ファン・ペルシー監督は納得していない。指揮官は判定の説明を受けていないとしつつ、「接触の瞬間にボールが上田の前にあった。明らかにレッドカードだ」と指摘。続けて「大きな影響を与えるものであり、許されるべきではない」と批判した。
不満の声は選手からも出ている。MFルシアーノ・バレンテは現地メディアに「恥ずべきことだ」と語り、インスタグラム(@lucianovatente40)でも当該シーンの映像とともに「なんて恥ずべきことだ」と投稿。DF渡辺剛もインスタグラム(@tys_w0205)のストーリーに当該シーンを載せるとともに、フィードで最終盤に追いつかれたことにも触れながら「この結果も、どの判定も受け入れることはできない。それでも前進し続ける必要がある」と綴った。
さらに指揮官の息子でもあるFWシャキール・ファン・ペルシー(@shaqueelvanpersie)は「馬鹿げている」と、DFジョーダン・ロトンバ(@jordanlotomba)は「イエローだけってマジかよ」と反応。DFヒバイロ・レアト(@givairo.r)が泣き笑いの絵文字を8個並べると、FWゴンサロ・ボルジェス(@_gngas11)は指の間から覗き見る絵文字を8個並べて驚きを示し、DFタイス・クラーイエベルト(@tkraaijeverd_)は主審がレッドカードを出すGIFを添えて退場に相当することを主張している。
またDFアネル・アフメドジッチ(@anel.ahmedhodzic)は「信じられない。VARがいてもなお間違った判定をするだと?これがレッドカードではないなんてどこの世界だ?」と投稿している。
フェイエノールトFW上田綺世がペナルティエリア手前でファウルを受けるも相手選手がイエローカードにとどまったシーンをめぐって、ロビン・ファン・ペルシー監督やチームメイトが不満を露わにした。現地メディア『フットボール・インターナショナル』などが伝えている。
この試合の後半5分、上田が最終ラインからのロングフィードをトラップしてペナルティエリアに入ろうとしたところ、後方からDFフィリップ・サンドレルに倒された。主審は当初ノーファウルと判定していたが、完全に抜け出した状況だったため決定的な得点機会の阻止(DOGSO)の可能性でVARが介入。ところが映像を見た主審はファウルを認めたものの、サンドレルに対してレッドカードではなくイエローカードを提示した。これにはファン・ペルシー監督が頭を抱え、上田も苦笑いを浮かべていた。
もっともファウルがなければペナルティエリア内でGKと1対1の状況だったため、ファン・ペルシー監督は納得していない。指揮官は判定の説明を受けていないとしつつ、「接触の瞬間にボールが上田の前にあった。明らかにレッドカードだ」と指摘。続けて「大きな影響を与えるものであり、許されるべきではない」と批判した。
不満の声は選手からも出ている。MFルシアーノ・バレンテは現地メディアに「恥ずべきことだ」と語り、インスタグラム(@lucianovatente40)でも当該シーンの映像とともに「なんて恥ずべきことだ」と投稿。DF渡辺剛もインスタグラム(@tys_w0205)のストーリーに当該シーンを載せるとともに、フィードで最終盤に追いつかれたことにも触れながら「この結果も、どの判定も受け入れることはできない。それでも前進し続ける必要がある」と綴った。
さらに指揮官の息子でもあるFWシャキール・ファン・ペルシー(@shaqueelvanpersie)は「馬鹿げている」と、DFジョーダン・ロトンバ(@jordanlotomba)は「イエローだけってマジかよ」と反応。DFヒバイロ・レアト(@givairo.r)が泣き笑いの絵文字を8個並べると、FWゴンサロ・ボルジェス(@_gngas11)は指の間から覗き見る絵文字を8個並べて驚きを示し、DFタイス・クラーイエベルト(@tkraaijeverd_)は主審がレッドカードを出すGIFを添えて退場に相当することを主張している。
またDFアネル・アフメドジッチ(@anel.ahmedhodzic)は「信じられない。VARがいてもなお間違った判定をするだと?これがレッドカードではないなんてどこの世界だ?」と投稿している。
Na de VAR-check volgt slechts geel voor Philippe Sandler— ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2026
Eens of oneens?#necfey pic.twitter.com/mO5XWo5UcP