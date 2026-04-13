インターファクトリー <4057> [東証Ｇ] が4月13日昼(11:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比53.3％減の7000万円に大きく落ち込み、通期計画の7700万円に対する進捗率は5年平均の113.0％を下回る90.9％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比82.5％減の700万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の経常利益は前年同期比43.8％減の2700万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.1％→4.1％に大幅悪化した。



株探ニュース