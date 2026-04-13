13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数462、値下がり銘柄数887と、値下がりが優勢だった。



個別では菊池製作所<3444>、ほぼ日<3560>、ソフトテックス<550A>がストップ高。ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>は一時ストップ高と値を飛ばした。ユニカフェ<2597>、エスビー食品<2805>、セイヒョー<2872>、ホームポジション<2999>、ＴＨＥグローバル社<3271>など33銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ<3103>、ＪＭＡＣＳ<5817>、ヒーハイスト<6433>、アドテック プラズマ テクノロジー<6668>、サニックスホールディングス<4651>は値上がり率上位に買われた。



一方、サンヨーホームズ<1420>、佐田建設<1826>、北野建設<1866>、リニカル<2183>、東北新社<2329>など46銘柄が年初来安値を更新。京進<4735>、ＳＥＣカーボン<5304>、和田興産<8931>、サン電子<6736>、ＧａｍｅＷｉｔｈ<6552>は値下がり率上位に売られた。



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