13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.6％減の2074億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％減の1639億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> など6銘柄が新高値。ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.39％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が6.28％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.71％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.02％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が4.96％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は8.40％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.36％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.64％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は3.24％安と大幅に下落した。



日経平均株価が566円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1046億6600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1266億3900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が185億1600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が129億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が61億1000万円の売買代金となった。



株探ニュース