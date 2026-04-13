ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 104666 -19.9 52850
２. <1357> 日経Ｄインバ 18516 -13.2 4228
３. <1321> 野村日経平均 12919 -7.7 59000
４. <1458> 楽天Ｗブル 7894 -9.9 62950
５. <1579> 日経ブル２ 7228 -8.7 569.9
６. <1360> 日経ベア２ 6110 -23.6 103.8
７. <1540> 純金信託 5765 9.4 22605
８. <1306> 野村東証指数 3894 11.1 394.7
９. <1671> ＷＴＩ原油 3055 44.2 5282
10. <2644> ＧＸ半導日株 2682 -17.3 3416
11. <1542> 純銀信託 1949 -18.4 34350
12. <1358> 上場日経２倍 1743 92.2 100850
13. <1615> 野村東証銀行 1654 142.9 624.6
14. <1398> ＳＭＤリート 1610 26.2 1951.5
15. <1568> ＴＰＸブル 1503 -5.5 846.1
16. <2038> 原油先Ｗブル 1375 166.5 2600
17. <200A> 野村日半導 1365 -49.5 3459
18. <1459> 楽天Ｗベア 1272 26.6 170
19. <1489> 日経高配５０ 1011 -7.3 3181
20. <314A> ｉＳゴールド 987 8.1 357.5
21. <1699> 野村原油 966 309.3 609.4
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 838 -12.6 385.4
23. <2036> 金先物Ｗブル 830 -6.0 199850
24. <1329> ｉＳ日経 803 -58.3 5867
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 637 -45.6 81280
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 587 123.2 2189
27. <1330> 上場日経平均 583 -74.7 59080
28. <1320> ｉＦ日経年１ 578 -71.9 58770
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 568 -39.4 2063.5
30. <1545> 野村ナスＨ無 504 12.5 40170
31. <1655> ｉＳ米国株 478 -23.4 778.2
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 416 90.0 1051
33. <1356> ＴＰＸベア２ 406 -33.4 132.6
34. <2013> ｉＳ米高配当 402 2412.5 288.3
35. <2039> 原油先物ベア 401 231.4 537
36. <2559> ＭＸ全世界株 374 28.1 27055
37. <1328> 野村金連動 352 -34.9 17845
38. <1326> ＳＰＤＲ 346 -31.9 69240
39. <1595> 農中Ｊリート 343 -3.9 1964
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 308 -24.5 70730
41. <2243> ＧＸ半導体 295 30.0 3320
42. <1308> 上場東証指数 265 9.5 3898
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 249 -12.3 649.2
44. <2865> ＧＸＮカバコ 248 48.5 1225
45. <1618> 野村エネ資源 241 276.6 38990
46. <1571> 日経インバ 231 -42.1 359
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 227 -42.4 31100
48. <1346> ＭＸ２２５ 225 -86.3 58630
49. <435A> ｉＦ日本配当 218 81.7 2382
50. <1580> 日経ベア 216 -11.1 953.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 104666 -19.9 52850
２. <1357> 日経Ｄインバ 18516 -13.2 4228
３. <1321> 野村日経平均 12919 -7.7 59000
４. <1458> 楽天Ｗブル 7894 -9.9 62950
５. <1579> 日経ブル２ 7228 -8.7 569.9
６. <1360> 日経ベア２ 6110 -23.6 103.8
７. <1540> 純金信託 5765 9.4 22605
８. <1306> 野村東証指数 3894 11.1 394.7
９. <1671> ＷＴＩ原油 3055 44.2 5282
10. <2644> ＧＸ半導日株 2682 -17.3 3416
11. <1542> 純銀信託 1949 -18.4 34350
12. <1358> 上場日経２倍 1743 92.2 100850
13. <1615> 野村東証銀行 1654 142.9 624.6
14. <1398> ＳＭＤリート 1610 26.2 1951.5
15. <1568> ＴＰＸブル 1503 -5.5 846.1
16. <2038> 原油先Ｗブル 1375 166.5 2600
17. <200A> 野村日半導 1365 -49.5 3459
18. <1459> 楽天Ｗベア 1272 26.6 170
19. <1489> 日経高配５０ 1011 -7.3 3181
20. <314A> ｉＳゴールド 987 8.1 357.5
21. <1699> 野村原油 966 309.3 609.4
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 838 -12.6 385.4
23. <2036> 金先物Ｗブル 830 -6.0 199850
24. <1329> ｉＳ日経 803 -58.3 5867
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 637 -45.6 81280
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 587 123.2 2189
27. <1330> 上場日経平均 583 -74.7 59080
28. <1320> ｉＦ日経年１ 578 -71.9 58770
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 568 -39.4 2063.5
30. <1545> 野村ナスＨ無 504 12.5 40170
31. <1655> ｉＳ米国株 478 -23.4 778.2
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 416 90.0 1051
33. <1356> ＴＰＸベア２ 406 -33.4 132.6
34. <2013> ｉＳ米高配当 402 2412.5 288.3
35. <2039> 原油先物ベア 401 231.4 537
36. <2559> ＭＸ全世界株 374 28.1 27055
37. <1328> 野村金連動 352 -34.9 17845
38. <1326> ＳＰＤＲ 346 -31.9 69240
39. <1595> 農中Ｊリート 343 -3.9 1964
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 308 -24.5 70730
41. <2243> ＧＸ半導体 295 30.0 3320
42. <1308> 上場東証指数 265 9.5 3898
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 249 -12.3 649.2
44. <2865> ＧＸＮカバコ 248 48.5 1225
45. <1618> 野村エネ資源 241 276.6 38990
46. <1571> 日経インバ 231 -42.1 359
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 227 -42.4 31100
48. <1346> ＭＸ２２５ 225 -86.3 58630
49. <435A> ｉＦ日本配当 218 81.7 2382
50. <1580> 日経ベア 216 -11.1 953.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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