　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　104666　　 -19.9　　　 52850
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18516　　 -13.2　　　　4228
３. <1321> 野村日経平均　　 12919　　　-7.7　　　 59000
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7894　　　-9.9　　　 62950
５. <1579> 日経ブル２　　　　7228　　　-8.7　　　 569.9
６. <1360> 日経ベア２　　　　6110　　 -23.6　　　 103.8
７. <1540> 純金信託　　　　　5765　　　 9.4　　　 22605
８. <1306> 野村東証指数　　　3894　　　11.1　　　 394.7
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3055　　　44.2　　　　5282
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2682　　 -17.3　　　　3416
11. <1542> 純銀信託　　　　　1949　　 -18.4　　　 34350
12. <1358> 上場日経２倍　　　1743　　　92.2　　　100850
13. <1615> 野村東証銀行　　　1654　　 142.9　　　 624.6
14. <1398> ＳＭＤリート　　　1610　　　26.2　　　1951.5
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1503　　　-5.5　　　 846.1
16. <2038> 原油先Ｗブル　　　1375　　 166.5　　　　2600
17. <200A> 野村日半導　　　　1365　　 -49.5　　　　3459
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1272　　　26.6　　　　 170
19. <1489> 日経高配５０　　　1011　　　-7.3　　　　3181
20. <314A> ｉＳゴールド　　　 987　　　 8.1　　　 357.5
21. <1699> 野村原油　　　　　 966　　 309.3　　　 609.4
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 838　　 -12.6　　　 385.4
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 830　　　-6.0　　　199850
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　 803　　 -58.3　　　　5867
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 637　　 -45.6　　　 81280
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 587　　 123.2　　　　2189
27. <1330> 上場日経平均　　　 583　　 -74.7　　　 59080
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　 578　　 -71.9　　　 58770
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 568　　 -39.4　　　2063.5
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 504　　　12.5　　　 40170
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 478　　 -23.4　　　 778.2
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 416　　　90.0　　　　1051
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　 406　　 -33.4　　　 132.6
34. <2013> ｉＳ米高配当　　　 402　　2412.5　　　 288.3
35. <2039> 原油先物ベア　　　 401　　 231.4　　　　 537
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 374　　　28.1　　　 27055
37. <1328> 野村金連動　　　　 352　　 -34.9　　　 17845
38. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 346　　 -31.9　　　 69240
39. <1595> 農中Ｊリート　　　 343　　　-3.9　　　　1964
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 308　　 -24.5　　　 70730
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 295　　　30.0　　　　3320
42. <1308> 上場東証指数　　　 265　　　 9.5　　　　3898
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 249　　 -12.3　　　 649.2
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 248　　　48.5　　　　1225
45. <1618> 野村エネ資源　　　 241　　 276.6　　　 38990
46. <1571> 日経インバ　　　　 231　　 -42.1　　　　 359
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 227　　 -42.4　　　 31100
48. <1346> ＭＸ２２５　　　　 225　　 -86.3　　　 58630
49. <435A> ｉＦ日本配当　　　 218　　　81.7　　　　2382
50. <1580> 日経ベア　　　　　 216　　 -11.1　　　 953.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース