ビョン・ウソク、透明感あふれる美肌披露 「Dr.G」の新動画公開 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』が配信中
俳優ビョン・ウソクは、韓国のスキンケアブランド「Dr.G」のグローバルアンバサダーに2月22日に就任。今回、新キービジュアルが公開された。
【動画】ビョン・ウソク、透明感あふれる美肌披露
Dr.Gは、ビョン・ウソクが持つ透明感あふれる信頼のイメージや誠実な姿勢が、同ブランド創業者であるアン・ゴニョン博士が30年にわたり大切にしてきた肌本来の「鎮静の力」という哲学を自然に体現してくれる存在であると考えている。とくに、ビョン・ウソクのグローバルな影響力は、Dr.Gが追求する健康な肌の価値を、国境を越えて世界中へと伝える強力な原動力になると期待しているとコメントを寄せている。
今後はビョン・ウソクとともに、ブランドの主力製品を中心にグラビア、動画、SNSコンテンツを順次公開し、グローバル消費者とのコミュニケーションを強化していく予定となっている。
ビョン・ウソクのグローバルアンバサダー就任を記念して、ロングセラーアイテム「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」と、ひんやりとした使い心地で敏感な肌をすこやかに保つ「レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム」のビジュアルを制作。
また、ビョン・ウソクが美肌を披露している、オリジナル映像も公開された。
ビョン・ウソクは1991年10月31日生まれ、韓国出身。身長187センチと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。16年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン〜恋する仲人〜』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。韓国地上波ドラマ初主演作となる『21世紀の大君夫人』は、日本でも10日よりディズニープラス「スター」で独占配信中。
【動画】ビョン・ウソク、透明感あふれる美肌披露
Dr.Gは、ビョン・ウソクが持つ透明感あふれる信頼のイメージや誠実な姿勢が、同ブランド創業者であるアン・ゴニョン博士が30年にわたり大切にしてきた肌本来の「鎮静の力」という哲学を自然に体現してくれる存在であると考えている。とくに、ビョン・ウソクのグローバルな影響力は、Dr.Gが追求する健康な肌の価値を、国境を越えて世界中へと伝える強力な原動力になると期待しているとコメントを寄せている。
ビョン・ウソクのグローバルアンバサダー就任を記念して、ロングセラーアイテム「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」と、ひんやりとした使い心地で敏感な肌をすこやかに保つ「レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム」のビジュアルを制作。
また、ビョン・ウソクが美肌を披露している、オリジナル映像も公開された。
ビョン・ウソクは1991年10月31日生まれ、韓国出身。身長187センチと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。16年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン〜恋する仲人〜』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。韓国地上波ドラマ初主演作となる『21世紀の大君夫人』は、日本でも10日よりディズニープラス「スター」で独占配信中。